La Xunta de Galicia instará a Competencia a que investigue posibles prácticas desleales en la importación de leche
El Tribunal Galego de Defensa de la Competencia remitió el caso al órgano estatal (CNC) por afectar a más comunidades autónomas.
FACUA.org
España-20/05/2009
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El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, aseguró el martes que el Gobierno gallego instará a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a que investigue la existencia de posibles prácticas desleales en la importación de leche de otros pa&iac