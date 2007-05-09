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Las aerolíneas portuguesas tendrán que publicitar el precio real de los billetes a partir de junio

La norma lusa es más exigente que la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios española.

FACUA.org
Europa-09/05/2007
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Las aerolíneas que operan en Portugal tendrán que publicitar el precio final de los billetes de avión a partir del próximo 7 de junio, fecha en la que entra en vigor la nueva legislación lusa, cuya violación puede implicar una multa que va de los 500 a lo

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