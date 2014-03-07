Las agencias de viaje denunciarán a Globalia por fraude en la aplicación de descuentos para residentes
Consistiría en inflar el volumen de ventas reales en estas rutas, desde la península hacia Baleares o las Islas Canarias para cobrar una mayor cantidad al estar estas rutas subvencionadas.
FACUA.org
España-07/03/2014
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La Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) presentará una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto fraude en la aplicación del descuento de residentes que estarían realizando algunas aerolíneas y operadores y especialmente Air E