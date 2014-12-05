Las aseguradoras deben presentar su primer informe de adaptación a Solvencia II antes de final de año
El anteproyecto de ley llamado a trasponer esta directiva europea pasará este viernes 5 de diciembre por el Consejo de Ministros, con el objeto de que pueda ser definitivamente aprobado en las Cortes el próximo año antes de su definitiva entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2016.
FACUA.org / Europa Press
España-05/12/2014
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Las compañías aseguradoras españolas tendrán que presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un informe en el que detallen la evolución de su adaptación a la directiva europea Solvencia II, que entrará plenamente en