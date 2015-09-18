Las aseguradoras deberán cubrir los accidentes de coche pese al impago de la póliza
El Tribunal Supremo establece que la empresa tiene que comunicar por escrito la baja del cliente para dejar de darle cobertura.
Europa Press
España-18/09/2015
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El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en el caso de impago por el cliente de un seguro de responsabilidad civil en accidentes de tráfico estableciendo el momento hasta el cual la compañía está obligada a asumir las indemnizaciones. La obligación no decaer&aacut