Las aseguradoras tendrán que entregar a la Dirección de Seguros información sobre su capital y gobierno
Deberán hacerlo antes de la entrada en vigor de la nueva directiva europea Solvencia II en enero de 2016.
Europa Press
España-02/04/2015
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Las aseguradoras y reaseguradoras tendrán que entregar a la Dirección General del Seguro información cualitativa sobre su sistema de gobierno, la gestión de capital, la valoración y la política de información de las mismas antes de la entrada en vi