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Las asociaciones de consumidores andaluzas reivindican mayor control del mercado para frenar los abusos

Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE defienden que los recortes sociales y la desregulación no nos sacarán de la crisis.

FACUA.org
Andalucía-09/02/2012
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Los representantes de las organizaciones sociales firmantes del Manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, cuya comisión permanente –integrada por UGT-A, CCOO-A, CAVA, CEPES-A, Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE– se ha reunido este miérc

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