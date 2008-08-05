Las asociaciones de consumidores critican el giro en las políticas de defensa de los consumidores del Ayuntamiento de Málaga
Afirman que la orden de subvenciones está dotada para este año con menor cuantía que en anteriores.
FACUA.org
Málaga-05/08/2008
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