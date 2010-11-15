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Las autoridades aduaneras desmantelan la mayor red de contrabando de tabaco conocida en España

El director de la OLAF afirma que "la lucha contra el fraude es más fructífera cuando luchamos unidos".

FACUA.org
España-15/11/2010
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Las autoridades aduaneras españolas han culminado la mayor operación que se ha realizado nunca en España contra el contrabando de tabaco. Un total de seis personas, de las nacionalidades china, polaca y española, han sido detenidas.

Los agentes españoles

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