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Las autoridades belgas concluyen que Swift ha violado la ley sobre protección de datos personales

Al haber entregado a Estados Unidos datos de caracter personal de usuarios de entidades banarias en el marco de la lucha antiterrorista.

FACUA.org
Internacional-28/09/2006
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La Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial, Swift, una compañía radicada en Bélgica, ha violado varias disposiciones de la ley belga sobre protección de la vida privada, al haber entregado a Estados Unidos datos de caracter personal en

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