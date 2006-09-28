Las autoridades belgas concluyen que Swift ha violado la ley sobre protección de datos personales
Al haber entregado a Estados Unidos datos de caracter personal de usuarios de entidades banarias en el marco de la lucha antiterrorista.
FACUA.org
Internacional-28/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial, Swift, una compañía radicada en Bélgica, ha violado varias disposiciones de la ley belga sobre protección de la vida privada, al haber entregado a Estados Unidos datos de caracter personal en