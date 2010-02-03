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Las autoridades chinas lanzan una investigación para encontrar nuevos casos de leche intoxicada

Inician una investigación a nivel nacional para analizar posibles productos contaminados.

FACUA.org
Andalucía-03/02/2010
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Las autoridades chinas han emprendido una investigación a nivel nacional para analizar productos lácteos y comprobar si se encuentran intoxicados por melamina, después de que se hayan detectado algunos casos.

El objetivo es evitar que se repita la crisis alimentaria q

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