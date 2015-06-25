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Las autoridades chinas se incautan de 800 toneladas de carne congelada de contrabando

Algunos lotes, cuyo destino era restaurantes, tiendas y supermercados de la provincia de Hunan, tenían más de 40 años.

FACUA.org
Internacional-25/06/2015
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Las autoridades chinas se han incautado de 800 toneladas de carne congelada de contrabando, según han informado medios locales. Algunos lotes, cuyo destino era restaurantes, tiendas y supermercados de la provincia de Hunan, tenían más de 40 años, con envasados y sellad

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