Las autoridades chinas se incautan de 800 toneladas de carne congelada de contrabando
Algunos lotes, cuyo destino era restaurantes, tiendas y supermercados de la provincia de Hunan, tenían más de 40 años.
FACUA.org
Internacional-25/06/2015
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Las autoridades chinas se han incautado de 800 toneladas de carne congelada de contrabando, según han informado medios locales. Algunos lotes, cuyo destino era restaurantes, tiendas y supermercados de la provincia de Hunan, tenían más de 40 años, con envasados y sellad