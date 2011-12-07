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Las autoridades cubanas registran una vacuna contra el cáncer de pulmón

Probada con resultados positivos en unos 2.000 pacientes en la isla, según ha informado la prensa del país caribeño.

FACUA.org
América-07/12/2011
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Las autoridades sanitarias cubanas han registrado en Perú una vacuna contra el cáncer de pulmón que ha sido probada con resultados positivos en unos 2.000 pacientes en la isla, según ha informado la prensa del país caribeño.

La vacuna CIMAVax-EGF o

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