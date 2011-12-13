Las autoridades de Consumo ordenan retirar del mercado o prohíben la importación de 25 modelos de guirnaldas luminosas
Ante la existencia de riesgos de incendios, choques eléctricos, quemaduras y lesiones.
FACUA.org
España-13/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción informa que en lo que va de 2011 las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado o prohibición de la importación de al menos veinticinco modelos de guirnaldas luminosas, utilizadas en estas fechas especialmente para adornar árboles de Navidad y belenes