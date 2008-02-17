Las autoridades sanitarias estadounidenses ordenan la retirada de 65 mil toneladas de carne congelada
La empresa Hallmark/Westland Meat Packing suministra carne a escuelas públicas y a grandes cadenas de comida rápida.
FACUA.org
América-17/02/2008
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Las autoridades sanitarias estadounidenses ordenaron hoy la retirada del mercado de unos 65 millones de kilos de carne congelada procedente de un matadero de California, objeto de investigación por malos tratos al ganado.
La Agencia de Agricultura Estadounidense (USDA, en sus sigla