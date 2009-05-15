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Las ayudas directas para la adquisición de coches entrarán en vigor el próximo lunes

El Gobierno central aportará 500 euros, las comunidades autónomas otros 500 euros y los fabricantes de automóviles contribuirán con 1.000 euros.

FACUA.org
España-15/05/2009
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció el jueves que el Plan 2000E, consistente en una ayuda directa para la adquisición de coches, entrará en vigor el próximo lunes 18 de mayo, con el fin de evitar perjuicios al mercado a

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