Las bebidas alcohólicas en Francia advierten desde hoy del peligro para las embarazadas
Tanto los textos como los pictogramas tienen un tamaño tan pequeño que pasan fácilmente inadvertidos.
FACUA.org
Europa-03/10/2007
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Siguiendo el modelo de los mensajes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos advirtiendo de los peligros del tabaco para el bebé, el etiquetado de las botellas de vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas recuerda a partir de hoy en toda Francia el riesgo de consumir alcohol du