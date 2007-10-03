Más noticias

Las bebidas alcohólicas en Francia advierten desde hoy del peligro para las embarazadas

Tanto los textos como los pictogramas tienen un tamaño tan pequeño que pasan fácilmente inadvertidos.

FACUA.org
Europa-03/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Siguiendo el modelo de los mensajes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos advirtiendo de los peligros del tabaco para el bebé, el etiquetado de las botellas de vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas recuerda a partir de hoy en toda Francia el riesgo de consumir alcohol du

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos