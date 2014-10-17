Las bebidas energéticas provocarán un problema potencial de salud pública en el futuro entre los jóvenes
Un estudio advierte de que un 68% de adolescentes y un 18% de niños consumen estas bebidas. El informe dice que 'las investigaciones más recientes muestran un número creciente de problemas con las modificaciones de la conducta y capacidades cognitivas en los adolescentes' habituados a ellas.
FACUA.org
Internacional-17/10/2014
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Las bebidas energéticas provocarán un problema potencial de salud pública en el futuro, especialmente entre la población más joven. Es la conclusión de un estudio de la Oficina Regional para Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que