Las compañías aéreas deberán facilitar en un máximo de dos horas la lista de pasajeros tras un accidente
Aprobada una nueva normativa que garantiza más derechos a los familiares de las víctimas.
FACUA.org
Internacional-13/10/2010
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El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa que obliga a las aerolíneas a dar a conocer, tras un accidente y en un plazo máximo de dos horas, la lista de pasajeros del vuelo, según publica la agencia Efe.
En concreto, se tra