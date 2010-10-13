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Las compañías aéreas deberán facilitar en un máximo de dos horas la lista de pasajeros tras un accidente

Aprobada una nueva normativa que garantiza más derechos a los familiares de las víctimas.

FACUA.org
Internacional-13/10/2010
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El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa que obliga a las aerolíneas a dar a conocer, tras un accidente y en un plazo máximo de dos horas, la lista de pasajeros del vuelo, según publica la agencia Efe.

En concreto, se tra

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