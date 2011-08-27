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Las compañías deben prestar asistencia además de devolver el importe de los billetes ante cancelaciones de vuelos a EEUU por el huracán Irene

FACUA recuerda que se trata del importe íntegro, incluyendo suplementos, recargos y tasas. Y comida, bebida y alojamiento si lo necesitan.

FACUA.org
Internacional-27/08/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que ante las cancelaciones de vuelos a EEUU por el huracán Irene, las compañias aéreas están obligadas no sólo a devolver el importe íntegro de los billetes a los afectados que lo soliciten porque ya no les int

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