Las compañías deben prestar asistencia además de devolver el importe de los billetes ante cancelaciones de vuelos a EEUU por el huracán Irene
FACUA recuerda que se trata del importe íntegro, incluyendo suplementos, recargos y tasas. Y comida, bebida y alojamiento si lo necesitan.
FACUA.org
Internacional-27/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción recuerda que ante las cancelaciones de vuelos a EEUU por el huracán Irene, las compañias aéreas están obligadas no sólo a devolver el importe íntegro de los billetes a los afectados que lo soliciten porque ya no les int