Las compras por Internet tendrán un plazo de devolución de 14 días
El Parlamento Europeo propone que si el comerciante no informa debidamente al consumidor sobre este derecho, el plazo debe ampliarse automáticamente hasta los 12 meses.
FACUA.org
Europa-25/03/2011
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El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una norma que pretende reforzar los derechos de los consumidores que compran a través de Internet.
Su principal novedad es que fija para todo el territorio comunitario un plazo de devolución de 14 días durante l