Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzan un récord histórico en Andalucía
Según el balance semestral de FACUA Andalucía, casi uno de cada cuatro consumidores acudió a sus asociaciones por irregularidades de las operadoras. La banca fue el segundo sector en reclamaciones, seguida de las aseguradoras.
FACUA.org
Andalucía-23/08/2011
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Las denuncias de los usuarios por abusos y fraudes en telecomunicaciones han alcanzado un récord histórico en Andalucía durante el primer semestre de 2011.
Así lo pone de manifiesto el balance de FACUA Andalucía sobre las 9.161 consultas y reclamaciones