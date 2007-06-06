Las denuncias por presunta estafa contra Corporación Dermoestética llegan a la Audiencia Nacional
Varios juzgados de España han recibido decenas de denuncias por la colocación de prótesis de mama de inferior calidad a los contratados por las pacientes.
FACUA.org
España-06/06/2007
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La jueza de instrucción número 20 de Valencia ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia Nacional para que sea este órgano quien, en su caso, se haga cargo de la investigación de la denuncia presentada contra Corporación Dermoestética por un presunto d