Las denuncias por vulneraciones de la Ley de Protección de Datos han aumentado un 75%
Las quejas relacionadas con sistemas de videovigilancia, registros de morosos e Internet son las que más crecen.
FACUA.org
España-02/06/2010
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Las denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, se incrementaron en 2009 un 75 por ciento, principalmente debido al aumento de quejas relacionados con sistemas de videovig