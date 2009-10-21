Las donaciones de órganos suben un 5% y los trasplantes un 6% en España
Estos datos suponen un crecimiento "sin precedentes" ya que constituye el máximo registrado en la última década.
FACUA.org
España-21/10/2009
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Las donaciones de órganos de personas fallecidas se han incrementado un 5% en lo que va de año, mientras los trasplantes han subido un 6%, lo que significa, según el coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, «que Espa&ntil