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Las donaciones de órganos suben un 5% y los trasplantes un 6% en España

Estos datos suponen un crecimiento "sin precedentes" ya que constituye el máximo registrado en la última década.

FACUA.org
España-21/10/2009
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Las donaciones de órganos de personas fallecidas se han incrementado un 5% en lo que va de año, mientras los trasplantes han subido un 6%, lo que significa, según el coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, «que Espa&ntil

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