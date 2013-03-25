Las ejecuciones hipotecarias se multiplican por más de cuatro en cinco años de crisis, según el CGPJ
Sólo en 2012 los órganos judiciales iniciaron 91.622 ejecuciones, un 17,7% más.
FACUA.org
España-25/03/2013
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Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% durante los cinco años de la crisis (2008-2012) al compararlas con las registradas en los cinco anteriores (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cua