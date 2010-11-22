Las eléctricas demoran la sustitución de millones de contadores obsoletos mientras siguen enriqueciéndose con su alquiler
FACUA demanda a Industria que elimine la tarifa por el alquiler de los contadores mecánicos tal y como anunció el pasado junio y emprenda medidas para garantizar que las eléctricas instalen los nuevos equipos electrónicos.
FACUA.org
España-22/11/2010
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