Las eléctricas devolverán a los usuarios 310 millones por los consumos realizados entre enero y marzo
Es la diferencia entre las tarifas que fijó provisionalmente Industria y los precios reales que ha tenido la electricidad en el mercado mayorista.
FACUA.org
España-15/05/2014
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la cantidad final que las compañías eléctricas deben devolver a los consumidores acogidos a la tarifa regulada en el primer trimestre de 2014, que ascie