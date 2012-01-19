Las eléctricas hinchan ilegalmente el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida
Tras la denuncia de FACUA, la CNE resuelve que no pueden seguir cobrando el alquiler de los limitadores de potencia a los usuarios que ya cuenten con contadores digitales.
FACUA.org
España-19/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a las compañías eléctricas que devuelvan a los usuarios las cantidades que vienen cobrándoles ilegalmente al hinchar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida.
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