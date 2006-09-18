Las embargos hipotecarios en EE.UU. se disparan en agosto hasta más del doble de hace un año
Según el portal inmobiliario especializado en embargos RealtyTrac.
FACUA.org
América-18/09/2006
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Los embargos hipotecarios en Estados Unidos alcanzaron los 243.947 procedimientos durante el pasado mes de agosto, más del doble que en el mismo periodo de 2006 y un 36% por encima de la cifra registrada en julio.
El último informe mensual elaborado por el portal inmobiliari