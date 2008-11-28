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Las empresas farmacéuticas acusadas por la CE de retrasar la comercialización de medicamentos genéricos

Estas prácticas costaron a los consumidores cerca de 3.000 millones de euros entre 2000 y 2007, según una muestra en 17 países.

FACUA.org
Europa-28/11/2008
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La Comisión Europea acusó hoy a las empresas farmacéuticas de utilizar diversos métodos para retrasar o incluso bloquear la comercialización de medicamentos genéricos o de fármacos competidores con el objetivo de mantener un alto nivel de ingresos.

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