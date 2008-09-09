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Las entidades elevan las comisiones que cobran por sus tarjetas de débito un 5,6% y un 6,5% por las de crédito en lo que va de año

Cobran de media anualmente 14,48 euros por el mantenimiento de las tarjetas de débito y 30,30 euros por las de crédito, según datos del Banco de España.

FACUA.org
España-09/09/2008
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Las entidades financieras han elevado las comisiones que cobran a los usuarios por sus tarjetas de débito y de crédito en un 5,6% y un 6,5% respectivamente en lo que va de año, hasta situar el importe medio al año en los niveles más altos desde el año 200

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