Las familias y empresas que se declararon en quiebra se triplicaron en 2008, con 2.902 afectados
Supone un incremento del 197,3% respecto a 2007, cuando se registraron un total de 976 concursos.
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España-05/02/2009
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Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 2.902 durante 2008, lo que supone un incremento del 197,3% respecto a 2007, cuando se registraron un total de 976 concurso