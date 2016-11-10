Las grandes eléctricas ganan 4.277 millones en los nueve primeros meses del año, un 1,3% más
Iberdrola registró el mayor beneficio con 2.041 millones, un 6,4% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Endesa con 1.305, un 8,2% más, y Gas Natural Fenosa con 930, 8,2% más.
FACUA.org
España-10/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en España, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, obtuvieron un beneficio neto conjunto de 4.276,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, elevando así en