Las grandes empresas de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua estarán obligadas a atender a través de Internet las reclamaciones de los usuarios
Industria anuncia que la regulación estará recogida en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Rubén Sánchez
España-13/04/2007
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La futura Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, cuyo proyecto ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros, «impone a las grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados o un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros), que presten ser