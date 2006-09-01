Las indemnizaciones previstas en la legislación pueden ser muy superiores a los adelantos ofrecidos por el Gobierno a los afectados por la huelga de El Prat
FACUA critica que el Gobierno sólo adelante las indemnizaciones a los afectados por esta huelga y que estén sujetas a ceder al Ministerio de Fomento su representación legal para la reclamación administrativa.
FACUA.org
España-01/09/2006
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