Las jeringas de ácido hialurónico Singfiller se venden con un falso sello de autorización europea
El etiquetado indica el código 1023, que se corresponde con el Organismo Notificado de la República Checa, que ha confirmado que no ha certificado el producto.
FACUA.org
España-02/03/2016
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