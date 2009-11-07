Las líneas de móvil que se desactivarán el 9 de noviembre podrán recuperarse
Una vez que los usuarios faciliten sus datos personales a las compañías. FACUA, satisfecha ante la decisión de Interior.
FACUA.org
España-07/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la decisión del Ministerio del Interior de permitir que las líneas móviles de prepago que se desactivarán el lunes puedan reactivarse una vez que los usuarios faciliten sus datos personales a sus respectivas comp