Las operadoras no perderán su licencia en caso de impago de la tasa de financiación de RTVE
Las compañías de telecomunicaciones que operan a nivel estatal o en más de una comunidad autónoma aportarán un 0,9% de sus ingresos anuales.
FACUA.org
España-01/06/2009
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El Gobierno ha eliminado la sanción específica a las compañías del sector de telecomunicaciones, incluida en el anteproyecto aprobado el pasado 8 de mayo, que suponía la pérdida de licencia en caso de que las operadoras incumplieran con la obligació