Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del CES presentan un informe sobre las ordenanzas fiscales
Muestran al alcalde su queja e indignación ante el mínimo plazo con el que reiteradamente se les presenta la documentación para su valoración y la falta de medios técnicos y humanos del Consejo.
FACUA.org
Sevilla-30/10/2008
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Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del Consejo Económico y Social (CES) de Sevilla han enviado un informe con sus valoraciones sobre las propuestas de ordenanzas fiscales al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y