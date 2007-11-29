Las personas con discapacidad podrán acceder a la administración electrónica con mayor facilidad
A través de un convenio firmado entre la Fundación ONCE y la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Administración Electrónica.
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España-29/11/2007
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Las personas con discapacidad podrán acceder a la administración electrónica con mayor facilidad, gracias a la firma de un convenio firmado hoy entre la Fundación ONCE y la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Administración E