Opinión

Las portabilidades eternas y el 'síndrome del teléfono invisible'

A diferencia de lo que ocurre con los vuelos, sufrir un gran retraso o una cancelación en una portabilidad no da derecho a una compensación económica.

Rubén Sánchez
España-18/06/2012
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La crisis económica que sufrimos los consumidores está provocando que, con el objetivo de ahorrar, aumente una modalidad especial de viaje low cost. Viajamos de una compañía telefónica a otra con nuestro número como único equipaje par

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