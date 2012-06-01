Las portabilidades móviles tendrán que hacerse efectivas en dos días pero los usuarios que sufran retrasos no serán indemnizados
FACUA insiste en reclamar compensaciones económicas por cada día de retraso y que también se abonen cuando no puedan recibirse llamadas de determinadas compañías.
FACUA.org
España-01/06/2012
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Desde este viernes 1 de junio, las portabilidades en telefonía móvil tendrán que hacerse efectivas en dos días, pero FACUA-Consumidores en Acción advierte que los usuarios que sufran retrasos no serán indemnizados.
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