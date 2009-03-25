Las principales cadenas de farmacias chilenas podrían pagar sanciones millonarias por fijar ilegalmente el coste de medicamentos
Elevaron el precio de 222 fármacos de primera necesidad obteniendo beneficios de unos 34,6 millones de euros en dos años.
FACUA.org
América-25/03/2009
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Las tres principales cadenas de farmacias chilenas se arriesgan a multas millonarias y sanciones legales, tras confirmarse que cometieron un delito contra la libre competencia. Acordaron elevar considerablemente el precio de 222 medicamentos de primera necesidad para los pacientes, como aquellos