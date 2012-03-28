Las principales teleoperadoras pactan un 5% de servicios mínimos para la huelga del 29M
Los mínimos establecidos están diseñados para garantizar la funcionalidad de las redes en casos de emergencia.
FACUA.org
Andalucía-28/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que los sindicatos han alcanzado este martes un acuerdo con las principales operadoras de telecomunicaciones para mantener servicios mínimos durante la jornada de huelga general del próximo jueves.
Según recoge el portal&n