Las subidas del euríbor en los últimos doce meses han encarecido las hipotecas en una media de 1.267 euros anuales
El euríbor ha aumentado en un año 1,392%, pasando del 2,223% de agosto de 2005 al 3,615% de este mes.
FACUA.org
España-31/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que con la nueva subida del euríbor, el encarecimiento medio de las cuotas mensuales de las hipotecas en los últimos doce meses se sitúa en 105,56 euros.
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