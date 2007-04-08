Las tarifas de móviles no bajaron durante 2006, según el último informe cuatrimestral de la CMT
Los ingresos por minuto en los servicios de voz fueron en el cuarto trimestre de 0,1582 euros, una cifra prácticamente idéntica a la de los tres primeros meses del año.
FACUA.org
España-08/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las tarifas de móviles no bajaron durante 2006, según se desprende de los datos no consolidados del sector en el cuarto trimestre del año que acaba de hacer públicos la Comisión del Merca