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Las tarifas del agua varían hasta un 256% de acuerdo a un estudio de FACUA en 35 ciudades

Reclama a los ayuntamientos un sistema progresivo de tarificación en función de los habitantes de cada vivienda. Las tarifas más elevadas se han detectado en Murcia, Cádiz, Barcelona y Huelva.

FACUA.org
España-25/07/2017
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La tarifa del agua varía hasta un 256% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2017 en 35 ciudades españolas (

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