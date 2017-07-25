Las tarifas del agua varían hasta un 256% de acuerdo a un estudio de FACUA en 35 ciudades
Reclama a los ayuntamientos un sistema progresivo de tarificación en función de los habitantes de cada vivienda. Las tarifas más elevadas se han detectado en Murcia, Cádiz, Barcelona y Huelva.
FACUA.org
España-25/07/2017
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La tarifa del agua varía hasta un 256% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2017 en 35 ciudades españolas (