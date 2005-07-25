Las telecomunicaciones son ya responsables de casi una de cada cuatro denuncias de los consumidores andaluces
Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron 10.437 consultas y reclamaciones durante el primer semestre de 2005.
FACUA.org
Andalucía-25/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el primer semestre de 2005 un total de 10.437 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales, un 14% más que durante el mismo periodo del año pasado.<