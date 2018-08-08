Las telecos no pueden saltarse el tope de 60 euros de facturación en roaming fuera de la UE, alerta FACUA
Las empresas tienen un límite de facturación por defecto. En el momento en que se llega, estas deben bloquear los servicios que ofrecen. Solo pueden cobrar más en caso de que el usuario lo permita explícitamente.
FACUA.org
Internacional-08/08/2018
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Tras las denuncias de numerosos usuarios, FACUA-Consumidores en Acción alerta de las irregularidades en el cobro del roaming fuera de la Unión Europea (UE) por parte de las empresas de telecomunicaciones que, en muchas ocasiones, se saltan el máximo de 60,50 euros (50 euros m